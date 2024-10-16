Cizre'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen deprem tatbikatında, öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi. AFAD uzmanları tarafından düzenlenen etkinlikte, deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı ve AFAD gönüllülük sistemi ile acil mobil uygulaması tanıtıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir okulda deprem tatbikatı düzenlendi.
AFAD Şırnak İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitim Programı düzenlendi.
AFAD'ta uzman eğitmenler tarafından düzenlenen programda, deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Programda, ayrıca AFAD gönüllülük sistemi ve acil mobil uygulaması tanıtıldı.