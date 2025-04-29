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Cizre'de DEM Parti Binasında Yangın

Cizre'de DEM Parti Binasında Yangın
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Parti ve DBP ilçe teşkilatlarının olduğu binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

1) DEM PARTİ CİZRE İLÇE TEŞKİLATI'NIN OLDUĞU BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde DEM Parti ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe teşkilatlarının olduğu binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Cizre ilçesi Nur Mahallesi'ndeki DEM Parti ve DBP ilçe teşkilatlarının bulunduğu binanın ilk katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Binada zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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