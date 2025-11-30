Haberler

Cizre'de 'Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı' Kitap Fuarı Sonlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen kitap fuarı, 120 yayınevi ve birçok yazarın katılımıyla büyük ilgi gördü. 21-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik, 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı ve çeşitli kültürel faaliyetler ile zenginleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" sonlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkıları ve Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda düzenlenen fuar, 21-30 Kasım'da Sanat ve Sevgi Sokağı'nda kitapseverleri ağırladı.

İlgi gören kitap fuarının son gününde yazar ve akademisyen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın söyleşi programı da yer aldı.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, fuarın son gününde de stantları gezdi.

Baycar, yaptığı açıklamada, 10 gün süren kitap fuarını Sırma'nın harika bir söyleşi programı ile noktaladıklarını belirtti.

Fuarın 100 bini aşkın kişiyi ağırladığı bilgisini aldıklarını ifade eden Baycar, şöyle konuştu:

"Bu da çok sevindirici. Bu kadar geniş çaplı etkinliğe başlarken ilgiyi de merak ediyorduk. Bu muazzam yoğunluk bizi motive etti. İnşallah seneye daha büyük ve daha güzel bir etkinlik ile bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kitap ile hemhal olmak gençlerimizin yapabileceği en güzel şey. Kitap fuarı kapsamında çok güzel kültürel faaliyetler de yapıldı. Rojin konseri oldu, şiir dinletileri yapıldı, öğretmenler konseri düzenlendi. Hem kitapla hemhal olurken hem de güzel bir şekilde de eğlenerek vakit geçirdik. Bu yoğunluk insanlarımızın aslında sanata, kültüre, kitaba ve ilme susamışlığını gösteriyor."

Fuarı gezen Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ise çok güzel bir fuar olduğunu belirterek, "Hele hele yüzlerce yazarın ve yayınevinin burada bulunması bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Burada bulunmayan kitapların ayağımıza gelmesi bizim için iyi oldu. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Fuarın ziyaretçilerinden Osman Aşkın da etkinliğin hem yayınevi hem de yazar katılımı açısından çok büyük bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Cizre halkı olarak çok memnun kaldık, özellikle bulamadığımız kitaplar ayağımıza kadar geldi." diye konuştu.

Amine Çağırcı da fuarda birçok yazarla tanışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, bu tür fuarların sıklıkla yapılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
