Çöken ahırda göçük altında kalan 1 inek öldü

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 büyükbaştan 1'i öldü, diğerleri itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Varlık köyünde meydana geldi. Köydeki bir ahırın çökmesi sonucu 15 inek beton ve toprak yığınlarının altında kaldı. İhbarla olay yerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla hayvanlar göçük altından çıkarılırken, 1 ineğin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı