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Cizre'de 21 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

Cizre'de 21 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 21 kınalı keklik, bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından Gabar Dağı eteklerine salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, bu türlerin doğada kene ile mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta ele geçirilen 21 kınalı keklik, bakımlarının tamamlanmasıyla doğaya bırakıldı.

Bozova İlçe Jandarma Karakolu ekiplerince yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bulunan 21 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Merkezde bakımları tamamlanan kınalı keklikler, ekipler tarafından Gabar Dağı eteklerinde doğal yaşam alanına salındı.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, jandarma ekiplerince geçen hafta bulunarak kendilerine teslim edilen kınalı kekliklerin bakımını tamamladıklarını söyledi.

Kınalı keklikleri il sınırlarında doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını ifade eden Kalay, "Kınalı keklik doğada kene ile mücadelede önemli türlerden biri. Vatandaşlarımızdan her zaman talebimiz, bu tür olumsuzluklara karşı bize bilgi vermeleri. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler ya da en yakın kolluk birimlerine haber verebilirler. Bu türleri avlayan kişilere, bizlere haber verildiğinde idari yaptırım uyguluyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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