Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Veda Programı

Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) başhekimken İstanbul'a tayin olan Cihangir Tüzün için veda programı gerçekleştirildi.

Merkezin çalışanları tarafından özel bir konutta düzenlenen programa Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, ADSM Başhekimi Mazlum Karaaslan, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, diş hekimleri ve merkez çalışanları katıldı.

Tüzün, burada, ekip olarak görev süresince ilçe ve bölge halkına en iyi hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Programda, Kaymakam Baycar ve Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal Tüzün'e plaket takdim edildi.