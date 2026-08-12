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Çizgili Sırtlanlara Yemleme Uyarısı

Çizgili Sırtlanlara Yemleme Uyarısı
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Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanları görüntülemek için yapılan yasa dışı yemlemeler, doğal davranışları bozuyor ve risk oluşturuyor. Yetkililer, bu tür eylemlere 75 bin liraya kadar ceza uygulanacağını, sırtlan öldürmenin ise 5 milyon liraya varan tazminatla cezalandırılacağını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman İl Müdürü Dengir Turanlı, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanları görmek veya görüntülemek amacıyla kentte doğaya et ve benzeri gıdaların bırakıldığını belirterek, "Bu tür yasa dışı yemlemeler, hayvanların doğal davranışlarını bozmakta ve hem yaban hayatı hem de vatandaşlarımız açısından risk oluşturmaktadır." dedi.

Turanlı, AA muhabirine, Doğa Koruma Birliğinin "Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlanların Türkiye'deki önemli yaşam alanlarından birinin Adıyaman olduğunu söyledi.

Foto kapanlarla izlenen çizgili sırtlanların doğal yaşam alanlarında yaban hayatının bozulmasına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirten Turanlı, şunları ifade etti:

"İlimiz, nesli koruma altında bulunan çizgili sırtlanın ülkemizdeki önemli yaşam alanlarından biridir. Çizgili sırtlan, doğanın dengesinin korunmasına katkı sağlayan ve insanlardan uzak yaşamayı tercih eden önemli bir yaban hayvanıdır. Son dönemde, sırtlanları görmek veya görüntülemek amacıyla doğaya et ve benzeri gıdaların bırakıldığı yönünde tespitlerimiz bulunmaktadır. Bu tür yasa dışı yemlemeler, hayvanların doğal davranışlarını bozmakta ve hem yaban hayatı hem de vatandaşlarımız açısından risk oluşturmaktadır."

Etçil olan ve leşle beslenen sırtlanları görmek veya görüntülemek için yaptıkları davranışlarla ekolojik dengeyi bozan kişilere 75 bin liraya kadar cezai işlem uygulandığı dile getiren Turanlı, kaçak avcılıkla çizgili sırtlanların öldürülmesi halinde de 5 milyon liraya varan tazminat cezası uygulanabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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