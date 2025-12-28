Haberler

Çivril'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İlker Aşar'ın (26) kullandığı 20 AGU 294 plakalı tır, Beydilli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Aşar, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
