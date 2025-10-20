Haberler

Çivril'de Kaçak Avcılara 70 Bin Lira Ceza

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Işıklı Gölü'nde yapılan denetimlerde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 25 kişiye toplamda 70 bin lira ceza kesildi. Ayrıca yasa dışı avcılıkta kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak avlanan 25 kişiye toplam 70 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve doğal yaşamın korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Işıklı Gölü'nde denetim yapan ekipler 546 avcıyı kontrol etti.

Burada kaçak avlandığı tespit edilen 25 kişi hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 70 bin lira idari para cezası kesildi.

Yasa dışı avcılıkta kullanılan 43 ördek, 2 akümülatör, 3 ses cihazı ve 3 tüfeğe el konuldu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
