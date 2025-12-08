Çivril'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sertaç Güneş idaresindeki 48 AZH 381 plakalı otomobil, Çıtak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Güneş, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.