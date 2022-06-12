Citroen Ami, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı - Haberler

Tasarımı ve fiyatının yanı sıra sosyal medyada çok fazla paylaşılması nedeniyle son dönemin en popüler araçlarından birisi olan Citroen Ami nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. Aslında 2021 yılının Aralık ayından bu yana aracı Türkiye'de görüyorduk, ancak sadece kurumsal müşterilere satışı gerçekleştiriliyordu.

Citroen Ami fiyatı ne kadar?

Aralık ayından bu yana 400 adet satış gerçekleştirildiğini ve hedefin yıl sonuna kadar 1000 olduğunu açıklayan Citroen artık son kullanıcı ile buluşmaya hazır olan aracın fiyatını 219 bin TL olarak belirledi.

Bu araca isim bulana 10.000 TL ödül!

Tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar gidebilen ve saatte 45 km hıza ulaşabilen Ami, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor.

220 Volt prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor. Kompakt yapısı sayesinde park sorununun bir krize dönüştüğü büyük şehirlerde önemli bir avantaj sağlayan Ami, Vites kolu ve debriyaj bulunmayan araçta sürüş modunu belirlemek için sadece üç düğme bulunuyor. Sırasıyla sürüş, aracı boşa alma ve geriye gitme arasında tercih yapabiliyorsunuz, yani D, N ve R arasında geçiş yapıyorsunuz.

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