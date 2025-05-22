Çıraklık Okulu Yeniden Hayata Dönüyor

Çıraklık Okulu Yeniden Hayata Dönüyor
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Manisa'da 'Çıraklık Okulu' olarak bilinen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nin yeni binasının inşaatına başlandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, inşaat alanında incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgi verdi. Yeni bina, modern eğitim olanaklarıyla donatılacak.

Çıraklık Okulu yeniden hayat buluyor

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi yeni binasına kavuşuyor

MANİSA - Manisa'da halk arasında "Çıraklık Okulu" olarak bilinen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nin yaklaşık üç yıl önce yıkılan binasının yerine yapılacak yeni okul binasının inşaatına başlandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, okul inşaat alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'ye inceleme sırasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin ve Okul Müdürü Abdullah Hicret Çeler eşlik etti. Yüklenici firmadan inşaat süreciyle ilgili detaylı bilgi alan Uğurelli, yeni binanın işlevsel ve modern bir eğitim merkezi olacağını belirtti.

Uğurelli, yapılan projede mesleki eğitim merkezinin bölüm şeflerinin taleplerinin dikkate alındığını vurgulayarak, "Yaklaşık üç yıl önce yıkımı gerçekleşen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nin temelini atmış bulunuyoruz. Allah'tan bir mani olmazsa yapım süresi 380 gün olarak planlandı. Şu anda temel demirlerinin bağlanması aşamasındayız." dedi.

Yeni binada 16 sınıfın yanı sıra Çok Amaçlı Salon, Cilt Bakım ve Kuaförlük Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Dikiş Nakış Atölyesi, Yiyecek-İçecek Atölyesi, Resim ve Müzik sınıfları, İdari Odalar, Öğretmenler Odası, bay ve bayan mescitleri, çocuk oyun odası, malzeme odası, kantin, arşiv, sığınak ve depo alanlarının yer alacağı bildirildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Küçük esnafımızın ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek adına tüm gayretimizi göstereceğiz. Yüklenici firmamızdan aldığımız bilgiye göre, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki yılın ikinci döneminde öğrencilerimiz yeni binalarına kavuşacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGAY DUYAR - Güncel
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