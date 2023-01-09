"Çipsiz hayvanların tedavi edilmeyeceği iddiası gerçeği yansıtmıyor"

Sahipsiz hayvanların tedavi ve aşılamalarının yapılamayacağı ve serbest veteriner hekimler tarafından sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verilemeyeceği şeklindeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yürülüğe giren yeni sistemle sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu oldu. Protokolle kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibiyle başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Sosyal medyada ise kimliklendirilmeyen sahipsiz hayvanların veterinerlerde tedavi edilemeyeceği ve ölüme terk edileceği iddia edildi. Konuyla ilgili birçok kullanıcı çeşitli iddialarda bulundu.

Söz konusu iddianın sosyal medyada gündem olmasının ardından Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), 1 Ocak 2023 itibariyle sona eren evcil hayvanlara çip uygulamasına dair bilgi kirliliğini önlemek için yeni bir açıklama yayınladı.

Kamuoyunun Dikkatine!

"1- 31 Aralık tarihine kadar alınan beyannameler kapsamında kimliklendirilemeyen ev hayvanlarının 15 Ocak 2023 tarihine kadar kimliklendirilerek sisteme girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannamesi alınan sahipli hayvanlara süre sınırlaması olmaksızın mikroçip uygulanabilecektir.

2- Sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verilemeyeceği şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut sisteme göre sahipsiz hayvanlara ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti verilebilecektir."