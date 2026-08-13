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CHP Milletvekili Yazgan'a Taciz ve Darbe İddiası: 3 Gözaltı

CHP Milletvekili Yazgan'a Taciz ve Darbe İddiası: 3 Gözaltı
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir doğum günü kutlaması sonrası gittiği evde cinsel taciz iddiasıyla tartıştığı üç kişi tarafından darbedildi. Olay sırasında cep telefonuyla kaydedilen anlar sonrası polis, şüphelileri gözaltına aldı. Yazgan darp ve telefonunun gasp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olurken, şüpheliler de taciz, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla karşılık verdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, gittikleri doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra Yazgan'ın T.A.'ya 'cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.D. adlı erkek ile B.Ş. ve T.A. adlı kadınlar, Ahmet Baran Yazgan'ı darbetti. Şüphelilerden T.A. o anları cep telefonuyla da kayda aldı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.D., B.Ş. ve T.A. gözaltına alındı. Yazgan, 'darp' ve cep telefonunun gasbedildiği iddiasıyla 3 şüpheli hakkında şikayette bulundu. Şüpheliler de 'cinsel taciz', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Yazgan'dan şikayetçi oldu.

N.D., B.Ş. ve T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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