Çinli Yayınevleri, İstanbul Kitap Fuarı'nda Türkiye ile Eğitim ve Kültür Bağlarını Güçlendiriyor

İSTANBUL, 15 Aralık (Xinhua) -- Çinli yayınevleri, bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda güçlü bir katılım sergileyerek, Türkiye ile yayıncılık ve eğitim alanlarındaki işbirliğini derinleştirme kararlılıklarını ortaya koydu.

On yılı aşkın süredir fuara düzenli olarak katılan Çinli yayınevleri, zengin yayın seçkileri ve düzenledikleri kültürel ve akademik etkinliklerle Türk yayıncılar ve eğitim çevreleriyle daha yakın ve sürdürülebilir ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

Çin Eğitim Yayınları İthalat ve İhracat Kurumu (China Educational Publications Import & Export Corporation - CEPIEC), bu yıl Çinli yayınevlerinin fuara katılımını 11. kez organize etti. Kurumun Xinhua'ya konuşan İhracat İşleri Departmanı Direktörü Cao Jin, bu kapsamda 6 yayınevinin fuara katıldığını ve 700'ün üzerinde eserin ziyaretçilerle buluşturulduğunu belirtti.

Cao, "Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katıldığımız son 11 yıldır Türkiye ile Çin arasındaki derin dostluğu yakından hissettik ve Türk halkının sıcak misafirperverliğini bizzat deneyimledik. Çin ile Türkiye arasındaki bu dostluk, artan ilişkilerimiz ve bu ilişkilerin derinliğinde kendini gösteriyor. Daha fazla arkadaş edinerek dostluk ağımızın giderek büyüdüğünü görüyoruz" dedi.

Çin'de ilkokul ve ortaokullara yönelik ders kitabı ve eğitim yayınlarının hazırlanıp yayımlanmasında uzmanlaşmış önde gelen bir kuruluş olan Halk Eğitimi Yayınları da bu yıl fuara 10. kez katılıyor.

Kurumun Genel Yayın Yönetmeni Ma Jiabin Xinhua'ya yaptığı açıklamada, fuara 40'ın üzerinde kategoriden 200'den fazla kitap getirdiklerini belirtti. Ma, fuara getirdikleri kitaplar arasında Çince öğrenimine yönelik dil kitapları, Çin çocuk tekerlemelerini içeren çocuk kitapları ve geleneksel Çin kültürü üzerine kitapların yer aldığını söyledi.

Ma, özellikle Neşeli Çince, Birlikte Çince Öğrenelim gibi Çince eğitimi kitaplarının Türkçe baskılarının büyük ilgi göreceğini düşündüklerini ifade etti.

Ma, "Bu fuar vesilesiyle Çince eğitimi seminerleri gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Türk eğitim ve yayıncılık kurumlarıyla etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmaların, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendireceğine ve Çin ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Çinli yayınevleri fuar boyunca Çince eğitimi ve çeviri seminerleri başta olmak üzere iki ülke arasında kültürel etkileşime yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda Türk öğrenciler için halka açık bir Çince dil dersi de planlanmış bulunuyor.

Öte yandan Çinli yazar Gu Chunfang'ın "Kalbim Dunhuang'la: Fan Jinshi'nin Hikayesi" isimli kitabının Türkiye lansmanı, 16 Aralık'ta ülkede Çince hazırlık sınıfı bulunan tek lise Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Kitap, Çinli Yilin Press yayınevi ve Çin Kültür Merkezi'ne bağlı LTS Yayıncılık tarafından yayına hazırlandı.

Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, kitabı "Dunhuang'ın Kızı" diye bilinen Fan Jinshi'nin efsanevi yaşamını anlatan dokunaklı bir biyografi olarak niteledi. Karslı, "Kitap, Fan'ın zorlu koşullarda Çin'in Gobi Çölü'ndeki tarihi duvar resimleriyle ünlü Dunhuang Mağaraları'nı koruma kararlılığını, kültürel mirasa bağlılığını ve mağaraların binlerce yıldır süregelen tarihi ve sanatsal güzelliklerini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.