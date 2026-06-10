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Albüm: Çinli Yapay Zeka Şirketinin Endonezya'daki Konferansına İnsansı Robotlar Damga Vurdu

Albüm: Çinli Yapay Zeka Şirketinin Endonezya'daki Konferansına İnsansı Robotlar Damga Vurdu
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Çinli yapay zeka şirketi AGIBOT, Endonezya'da düzenlediği ilk iş ortaklığı konferansıyla ülke pazarına resmen adım attı. Konferansta sergilenen insansı robotlar ve yerel çözümler, hükümet yetkilileri ve sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

CAKARTA, 10 Haziran (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, salı günü Endonezya'da düzenlediği ilk iş ortaklığı konferansıyla ülke pazarına yönelik faaliyetlerini resmen başlattı.

Konferans kapsamında sergilenen insansı robotlar ve yerel çözümler, hükümet yetkilileri ile sektör temsilcilerinin yoğun ilgisini topladı.

Kaynak: Xinhua
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