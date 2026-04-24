Çinli Wechat Pay'in Karekodla Ödeme Hizmeti 5 Yeni Ülkeyle 78 Ülke ve Bölgeye Ulaştı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çinli dijital ödeme platformu WeChat Pay, kullanıcılarının bundan böyle Güney Kore, Sri Lanka, Tayland, Malezya ve Singapur'da da yerel karekodları okutarak ödeme yapabileceğini duyurdu.

Başlatılan hizmetle söz konusu ülkelerde WeChat karekodlarını arayıp bulmak zorunda kalmayacak kullanıcılar, yerel kullanıcılar gibi yerel ödeme platformlarının sunduğu karekodları WeChat Pay ile okutabilecek.

WeChat Pay şirketinden bir yetkili, söz konusu entegrasyonun, işletmelerle ayrı ayrı yapılmış bir dizi anlaşmadan oluşmadığını, aksine WeChat Pay ile yerel ödeme altyapısı arasında, birbiriyle tamamen uyumlu ve kapsamlı bir birlikte çalışabilme kabiliyetini gösterdiğini söyledi. Yetkili, bu ülkelere seyahat eden turistlerin yerel uygulamaları indirmesine veya fiziki döviz bozdurmasına gerek kalmadığını da belirtti.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, sınırlarda görevli yetkililer, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 185 milyon sınır ötesi seyahat işlemi gerçekleştirdi. Ülkeye gelen ve ülkeden yurtdışına giden turist sayısındaki artışın sürmesi, hem sınır ötesi ödemelere yönelik talebin hem de bu yönde sunulan fırsatların artmasına yol açtı.

WeChat Pay'in sınır ötesi hizmeti an itibarıyla 78 ülke ve bölgeyi kapsıyor ve 36 para birimini destekliyor. Ant International'ın küresel e-cüzdan ara yüzü Alipay+ ise dünya genelinde 40'tan fazla e-cüzdanı birbirine bağlıyor. 10'dan fazla ulusal karekod ağıyla çalışan Alipay+, 100'den fazla pazarda faaliyet gösteren 150 milyondan fazla işletmeyi ve 1,8 milyar tüketici hesabını kapsıyor.

Çin, yurtdışından gelen ödemeleri kolaylaştırmak için yabancı banka kartlarının Alipay veya WeChat Pay'e bağlanmasına izin vererek, yurtdışı e-cüzdanların, yerel ödeme kuruluşlarıyla kurulan ortaklıklar aracılığıyla ülkede kullanılabilmesinin de önünü açtı. 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla 10 milyondan fazla yabancı turistin bu hizmetleri kullanmasıyla tüketimde yıllık bazda yüzde 100 artış kaydedildi.

Çin Merkez Bankası ocak ayında yaptığı açıklamada, bu yıl yuan cinsinden bir sınır ötesi ödeme sisteminin geliştirilmesine hız verileceğini kaydederek, çeşitlendirilmiş, çok katmanlı sınır ötesi ödeme bağlantılarının teşvik edileceğini belirtti.

Uzmanlara göre, daha sorunsuz ödemeleri mümkün kılan ve Çin'in ödeme sektörünün büyükten güçlüye dönüşümünü destekleyen bu önlemler, aynı zamanda bölgesel ödeme bağlantılarının küresel ölçekte güçlendirilmesine Çin'in sunduğu çözümleri içeriyor.

