Çinli ve Myanmarlı Bilim İnsanları, Qinghai-Tibet Platosu'nun Oluşumuyla İlgili Yeni Kanıtlar Buldu

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Myanmar'dan jeologlar, Hint yarımadasının nasıl anormal bir hızla kuzeye doğru sürüklendiğini ve eski dönemlerde Asya ile nasıl çarpıştığını açıklayan bir modeli destekleyen yeni sismik kanıtlar buldu. Science Advances dergisinde Cumartesi günü yayımlanan çalışma, Mezozoik Çağ'da Neo-Tetis Okyanusu'nun kapanmasının ve sonrasında Qinghai- Tibet Platosu'nun oluşumunun, birbirini takip eden iki levhanın eşzamanlı olarak battığı jeodinamik bir süreçle muhtemelen ikili olarak batmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Çin Bilimler Akademisi, Myanmar Yerbilimleri Derneği, Yangon Üniversitesi ve Dagon Üniversitesi'nden araştırmacılar, Myanmar'ın altındaki üst manto yapılarının yüksek çözünürlüklü incelemesini yaptı. Myanmar bölgesi, Hint-Asya çarpışma sisteminin doğu ucunu kapsıyor. Çalışmaya göre, kıtasal çarpışmanın daha az yeniden işlemiş olması nedeniyle, ikili olarak batan olası levha kalıntılarını araştırmak için burası ideal bir yer olarak görülüyor. Araştırma, ilk kez, Neo-Tetis Okyanusu'nun ikili olarak batma modelini destekleyen, Neo-Tetis tektonik sisteminin altında yer alan mevcut üst mantoda bozulmadan korunmuş iki paralel batma levhasını ortaya koyuyor.