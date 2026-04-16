Çin'den Japonya'ya Giden Turist Sayısı Martta Yaklaşık Yüzde 55 Geriledi

TOKYO, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin anakarasından Japonya'yı ziyaret eden turist sayısı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,9 düşüşle 291.600'e geriledi. Turist sayısındaki bu gerileme, Japon ekonomisinin birçok sektörünü olumsuz etkiliyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün çarşamba günü açıkladığı veriler, turist sayısındaki düşüşün art arda dördüncü ayda da devam ettiğini ortaya koydu.

Çin anakarasından gelen ziyaretçi sayısı, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 54,6 azaldı.

Bu düşüşün, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan'a ilişkin tepki çeken açıklamaları sonrası Çin anakarasından gelen seyahat talebinin zayıflamayı sürdürmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Turist sayısındaki bu gerileme, geleneksel olarak Çinli turistlere büyük ölçüde bağımlı olan perakende, konaklama ve yeme-içme sektörleri başta olmak üzere birçok sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

Japonya Turizm Ajansı'nın açıkladığı ön verilere göre, ocak-mart döneminde Çin anakarasından gelen turistlerin harcamaları da geçen yıla göre yarı yarıya azalarak 271,5 milyar yene (yaklaşık 1,71 milyar ABD doları) geriledi.

