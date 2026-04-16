Çin'den Japonya'ya Giden Turist Sayısı Martta Yaklaşık Yüzde 55 Geriledi

Mart ayında Çin anakarasından Japonya'ya gelen turist sayısı geçen yıla göre %55,9 azalarak 291.600'e geriledi. Düşüş, Japon ekonomisinin birçok sektörünü olumsuz etkilerken, perakende, konaklama ve yeme-içme alanlarında baskı oluşturdu.

TOKYO, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin anakarasından Japonya'yı ziyaret eden turist sayısı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,9 düşüşle 291.600'e geriledi. Turist sayısındaki bu gerileme, Japon ekonomisinin birçok sektörünü olumsuz etkiliyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün çarşamba günü açıkladığı veriler, turist sayısındaki düşüşün art arda dördüncü ayda da devam ettiğini ortaya koydu.

Çin anakarasından gelen ziyaretçi sayısı, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 54,6 azaldı.

Bu düşüşün, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan'a ilişkin tepki çeken açıklamaları sonrası Çin anakarasından gelen seyahat talebinin zayıflamayı sürdürmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Turist sayısındaki bu gerileme, geleneksel olarak Çinli turistlere büyük ölçüde bağımlı olan perakende, konaklama ve yeme-içme sektörleri başta olmak üzere birçok sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

Japonya Turizm Ajansı'nın açıkladığı ön verilere göre, ocak-mart döneminde Çin anakarasından gelen turistlerin harcamaları da geçen yıla göre yarı yarıya azalarak 271,5 milyar yene (yaklaşık 1,71 milyar ABD doları) geriledi.

Kaynak: Xinhua
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım

Bir tehdit daha! Öğrencinin ses kaydını dinleyen polis harekete geçti
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor

Türkiye'den tehditlere karşı yeni hamle! MSB, o iddiaları doğruladı