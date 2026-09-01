Huawei'nin İlk Yarı Geliri Yüzde 9,55 Artarak 467,82 Milyar Yuana Ulaştı

SHENZHEN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, 2026'nın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,55 artışla 467,82 milyar yuan (yaklaşık 69,6 milyar ABD doları) gelir elde ederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Şirketin pazartesi günü yayımladığı altı aylık mali rapora göre, ocak-haziran dönemindeki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları, ilk altı aylık dönemlerin en yüksek seviyesini görerek 121,38 milyar yuana ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 artış kaydeden söz konusu harcamalar, toplam gelirin yüzde 25,94'ünü oluşturdu.

Daha önce yaptığı bir diğer açıklamada bilişim, bulut, terminaller, akıllı sürüş ve yapay zeka gibi kilit stratejik alanlardaki Ar-Ge yatırımlarını artırmaya devam edeceğini belirten Huawei, temel rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla yapay zeka ile güvenlik kabiliyetlerini her ürün ve ağa entegre edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Xinhua