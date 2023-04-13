Çinli Sözcü: ABD ve Filipinler'in Güney Çin Denizi'ne İlişkin Ortak Bildirisini Şiddetle Reddediyoruz

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD ve Filipinler'in Güney Çin Denizi'ne ilişkin ortak bildirisinden ciddi derecede endişe duyduklarını ve bildiriyi şiddetle reddettiklerini belirtti.

Wang söz konusu açıklamayı, Çarşamba günü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine yaptı.

Wang, Filipinler ve ABD'nin 11 Nisan'da 2+2 formatında Bakanlık Diyalog Toplantısı yaptığını ve Çin'i Güney Çin Denizi'ne ilişkin 2016 yılındaki "Tahkim Kararı"na uymaya çağıran ortak bir bildiri yayımladıklarını hatırlattı.

Bildiride ayrıca iki ülkenin, Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca askeri üsler için yeni bölgelerin hızla faaliyete geçirilmesini destekleyecekleri ve ABD'nin bu konuda mali destek vereceği belirtildi.

Wang, "Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un Çin'in genişletilmiş askeri anlaşmaya tepkisinin 'sürpriz olmadığı' şeklindeki sözlerine de dikkat çekiyoruz" dedi.

Çin'in Güney Çin Denizi Adaları ve komşu sular üzerindeki egemenliğinin tartışmasız olduğunu vurgulayan Wang, ABD ve Filipinler'in ortak bildirisinin, Çin tarafının meşru ve yasal deniz kolluk kuvvetleri faaliyetlerini yanlış yansıtıp itibarsızlaştırdığını ve Çin'in şiddetle karşı çıktığı yanlış suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

Güney Çin Denizi'ne ilişkin alınan sözde tahkim kararının, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) de dahil olmak üzere uluslararası yasaları ciddi şekilde ihlal ettiğini söyleyen sözcü, kararın yasadışı, boş ve hükümsüz olduğunu ve Çin'in kararı kabul etmeme veya tanımama tutumunun açık ve kesin olduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in bir yandan topraklarını, egemenliğini ve denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını kararlı şekilde korurken, diğer yandan deniz ihtilaflarını müzakere ve istişare yoluyla uygun şekilde ele almak için ilgili ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Sözcü, "Filipinler'in ABD'ye erişim sağladığı yeni askeri üs bölgeleri konusunda, Çin'in tutumunu defalarca ifade ettik. Söze değil icraata bakılır" dedi.

Wang, yeni askeri üslerin konumları değerlendirildiğinde, bu üslerin ardındaki niyetin son derece açık olduğunu kaydetti. Sözcü, ABD ve Filipinler'in bu niyetlerine, ortak bildiride "dört yeni bölgenin hızla faaliyete geçmesini destekleyeceklerini" vurgulayan bir dipnot eklediklerini de söyledi.

Wang, "Çin'in bununla ilgili herhangi bir ek analiz veya yorum yapmasına gerek olmadığı görünüyor. Dolayısıyla, Çin'in tepkisine gelince gerçekten sürpriz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Çin'in Asya-Pasifik'in her zaman bölge ülkelerinin ortak vatanı olduğuna inandığını vurgulayan Wang, bölgenin barış ve istikrarının, güven, dayanışma ve işbirliğine bağlı olduğunu ve bölge halkının güvenliğini kendi ellerine alması gerektiğini belirtti.

Sözcü, "Bölgedeki ilgili ülkelere bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bölge dışındaki güçlerin isteklerini tatmin etmeye çalışmak daha fazla güvenlik getirmeyecek, aksine gerginliğe yol açacak, bölgesel barış ve istikrarı riske atacak ve nihayetinde geri tepecektir" diye konuştu.