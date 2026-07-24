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Çinli matematikçiler Fields Madalyası kazandı

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PHILADELPHIA, 24 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde Fields Madalyası kazanan Çinli matematikçiler Deng Yu (solda) ve Wang Hong, 23 Temmuz 2026.

PHILADELPHIA, 24 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde Fields Madalyası kazanan Çinli matematikçiler Deng Yu (solda) ve Wang Hong, 23 Temmuz 2026.

Çinli matematikçiler Deng Yu ve Wang Hong, ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde Fields Madalyası'na layık görüldü. Kongrenin perşembe günkü açılış töreninde madalyalarını alan Deng ve Wang, bu prestijli ödüle layık görülen ilk Çinli matematikçiler oldu. ABD'li John Pardon ve Kanadalı Jacob Tsimerman da madalyaya hak kazandı.

Fields Madalyası, matematik alanında sergiledikleri üstün başarıları ve geleceğe yönelik vadettikleri başarı potansiyelleri nedeniyle 40 yaş altı 2-4 genç araştırmacıya her 4 yılda bir verilen en üst düzey uluslararası matematik ödülüdür. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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