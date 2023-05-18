Çinli İnternet Devi Tencent İlk Çeyrekte 21 Milyar Doların Üzerinde Gelir Elde Etti

SHENZHEN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, 2023'ün ilk çeyreğinde gelir ve net karında geçen yılın aynı dönemine göre artış bildirdi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinin Nanshan bölgesindeki Tencent binası görülüyor, 7 Ekim 2020. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

SHENZHEN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, 2023'ün ilk çeyreğinde gelir ve net karında geçen yılın aynı dönemine göre artış bildirdi.

Şirketin Çarşamba günü açıklanan mali verilerine göre Tencent, 2023'ün ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 149,9 milyar yuanın (yaklaşık 21,4 milyar ABD doları) üzerinde gelir elde etti.

Şirketin ilk çeyrekteki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 32,5 milyar yuana yükseldi.

Çarşamba günü açıklanan raporda uluslararası oyun sektöründeki faaliyetlerinin, 2023'ün ilk çeyreğinde şirketin gelirlerine 13,2 milyar katkıda bulunarak yıllık yüzde 25 seviyesinde rekor artış yarattığı belirtildi.

Tencent ilk çeyrekte araştırma ve geliştirmeye 15 milyar yuan yatırım yaptı. Raporda şirketin, 2022 sonu itibarıyla tüm dünyada önde gelen ülke ve bölgelerde 30.000 patent aldığı açıklandı.