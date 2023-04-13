Çinli Cofco'nun Brezilya'daki Yatırımları 2,3 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tarım ve gıda şirketi COFCO, 2014'ten bu yana Brezilya'ya 2,3 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım yaptığını duyurdu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir konteyner terminali, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tarım ve gıda şirketi COFCO, 2014'ten bu yana Brezilya'ya 2,3 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım yaptığını duyurdu.

COFCO Grubu, Brezilya'nın önde gelen mısır, soya fasulyesi ve ham şeker ihracatçılarından ve işleyicilerinden biri haline geldi.

2022'de Brezilya'da 33 milyon ton tarım ürünü satışı yapan şirket, 5,4 milyar ABD doları düzeyinde bir satış geliri elde etti.

COFCO Grubu son üç yılda Brezilya'dan toplam ithalat değeri 19 milyar ABD doları olan 34 milyon tonluk tarım ürünü ithal etti.

Şirket, Brezilya'nın yüksek kaliteli tarım ürünlerini Çin'e ithal etmenin, sadece Brezilyalı çiftçilerin tarım ürünü satışı sorununu çözmekle kalmadığını aynı zamanda Çin'in tarım ürünlerine yönelik iç talebini de karşıladığını, böylelikle karşılıklı faydaların ve kazan-kazan sonuçlarının elde edilmesini sağladığını belirtti.