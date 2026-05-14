Albüm: Çinli Bilim İnsanları Rekor Hızda İşlem Yapan Kuantum Bilgisayar Geliştirdi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 'Jiuzhang 4.0' adlı yeni kuantum bilgisayar prototipi ile optik kuantum bilişim alanında dünya rekoru kırdı. Prototip, süper bilgisayarlardan 10 üzeri 54 kat daha hızlı işlem yapabiliyor.

HEFEİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, optik kuantum bilişim teknolojisinde yeni bir dünya rekoruna imza atan "Jiuzhang 4.0" adlı programlanabilir bir kuantum bilgisayar prototipi geliştirdi.

Nature dergisinde çarşamba günü yayımlanan çalışmaya göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi liderliğindeki ekip, prototipi "Gauss bozon örneklemesi" problemini çözmek için kullandı. Çalışmada, sistemin bu işlemi dünyanın en güçlü süper bilgisayarından 10 üzeri 54 kat daha hızlı çözdüğü belirtildi.

Araştırmacılar, 3.050 fotona kadar kuantum durumlarını manipüle edip tespit ettiklerini, bunun bir önceki "Jiuzhang 3.0" ile ulaşılan 255 fotonluk seviyeye kıyasla önemli bir sıçrama olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
