Çinli Bilim İnsanları, Bilinen İlk Yıldızdaki Kalsiyumun Kaynağını Ortaya Çıkardı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Nature dergisinde Çarşamba günü çevrimiçi yayınlanan bir araştırmaya göre, Çinli bilim insanları ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan dünyanın en derin yeraltı laboratuvarını kullanarak ilk yıldızlardaki kalsiyumun kaynağını ortaya çıkardı.

Everest Dağı'ndaki ana kamptan gece görülen yıldızlı gökyüzü, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Nature dergisinde Çarşamba günü çevrimiçi yayınlanan bir araştırmaya göre, Çinli bilim insanları ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan dünyanın en derin yeraltı laboratuvarını kullanarak ilk yıldızlardaki kalsiyumun kaynağını ortaya çıkardı.

Avustralyalı astronomlar, 2014'te insanlar tarafından bilinen en eski yıldız olan SMSS0313-6708 adında bir K tipi kırmızı dev yıldız gözlemledi. Yıldızın üzerinde lityum, karbon, magnezyum ve kalsiyum gözlemlense de kalsiyumun kaynağı bir sır olarak kaldı.

Sichuan eyaletindeki bir dağın 2.400 metre altındaki Çin Jinping Yeraltı Laboratuvarı, Aralık 2010'da faaliyete başladı.

Laboratuvarda konuyla ilgili deneyler yapan Çinli araştırmacılar, kalsiyumun karbon, azot ve oksijen döngüsünün (CNO döngüsü) önemli bir ayrışma reaksiyonundan geldiği hipotezini başarıyla doğrulayarak yıldızdaki kalsiyumun kaynağını ortaya koydu.

Makalenin ilk yazarı olan Beijing Normal Üniversitesi'nden He Jianjun, laboratuvarın kozmik ışınların etkisini büyük ölçüde azaltabileceğini ve astrofiziksel çıkarların önemli nükleer reaksiyonlarının doğrudan ölçümü için benzersiz şartlar sağlayabileceğini söyledi.

Nature dergisinin eleştirmenleri, araştırmanın büyük bir deneysel başarı olduğunu ve gelecekte yapılacak nükleer astrofizik çalışmaları için yeni bir bakış açısı sağladığını belirtti.