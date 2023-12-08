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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in Cenazesi Memleketine Yollandı

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Malatya'da ameliyat olduğu hastanede hayatını kaybeden Enver Salih Dinçer'in cenazesi, uçakla Ankara'ya gönderildi ve buradan da Aydın'a götürülecek.

Malatya'da ameliyat olduğu hastanede hayatını kaybeden Aydın'ın Çine ilçesi belediye başkanı Enver Salih Dinçer'in cenazesi memleketine yollandı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alınan ve dün yaşamını yitiren Dinçer'in cenazesi, uçakla Ankara'ya gönderildi. Cenaze, buradan da Aydın'a götürülecek.

Enver Salih Dinçer'e geçen yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Enver Salih Dinçer Malatya Ankara Aydın Yaşam Politika Güncel Haberler

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