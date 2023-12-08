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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in Cenazesi Memleketine Yollandı

8 Aralık 2023 10:14 Son Güncelleme: 10:16 Abone Ol

Malatya'da ameliyat olduğu hastanede hayatını kaybeden Enver Salih Dinçer'in cenazesi, uçakla Ankara'ya gönderildi ve buradan da Aydın'a götürülecek.