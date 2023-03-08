Cinci hoca davasında karar çıktı

Başkentte psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T.'nin, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle oklavayla şiddet uygulayarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Başkentte psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T.'nin, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle oklavayla şiddet uygulayarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk T., Cemal E., Hatun E., Zöhre T., Sevim Ö. ile taraf avukatları katılırken, sanık Erdal K. ise gelmedi.

Mahkeme başkanı, savcının önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlara söz verdi.

Daha önce yaptıkları savunmaları tekrarlayan sanıklar, Özge T.'yi öldürme kastıyla hareket etmediklerini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Özge T.'nin eşi Selçuk T., "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan, sanık Erdal K. ise bu suça azmettirmekten 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA