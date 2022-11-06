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Cinayet şüphelisi, KPSS çıkışı polis ekipleri tarafından yakalandı

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Kütahya'da 34 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni sabah erken saatlerde kaldırımda yarı çıplak şekilde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, cansız bedeni oraya bir araçla getirildiğini tespit ederek 3 şüpheliyi saptadı. Şüphelilerden biri KPSS çıkışı polisler tarafından yakalandı.

Kütahya'da Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokak'ta, bu sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet şüphelisi, KPSS'den çıkışta yakalandı

CANSIZ BEDEN ARAÇLA BIRAKILMIŞ

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin Ekrem Yiğit olduğunu ve araçla getirilerek, bırakıldığını tespit etti.

Cinayet şüphelisi, KPSS'den çıkışta yakalandı

KPSS ÇIKIŞI YAKALANDI

Polis, şüphelilerin M.Y. (38), B.B. (29) ve B.K. (29) olduğunu saptadı. M.Y. ve B.B. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'deki ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.K. ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkışta yakalandı.

3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen, Ekrem Yiğit'in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Cinayet şüphelisi, KPSS'den çıkışta yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kütahya KPSS 3. Sayfa Güncel Haberler

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