Çınarlı Dere'nin taban betonlama çalışmaları hızlandırılıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kent merkezinden geçen Çınarlı Dere'nin taban betonlama çalışmalarının Kurban Bayramı'ndan önce bitirilmesi hedefleniyor.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, bölgede incelemede bulunarak, çalışmayı sürdüren firma yetkilerinden bilgi aldı.

Öztürk, yaptığı açıklamada, geçen yıl aralık ayında ihalesi gerçekleştirilen Çınarlı Dere'de denizden itibaren 970 metre taban betonlaşma çalışması yapıldığını belirterek, mevcut çalışmaların bayrama kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ise çalışmalar için kendilerine destek veren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e teşekkür etti.