Çınarcık'ta sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlatılan projeyle sebze ve meyve atıkları organik gübreye dönüştürülüyor. Proje, atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlatılan projeyle sebze ve meyve atıklarından organik gübreye elde ediliyor.

Çınarcık Belediyesinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı Temizlik İşleri Birimi, Destek Hizmetlerine bağlı Sıfır Atık Birimi, Zabıta Müdürlüğü ve Çınarcık Kent Konseyi işbirliğiyle Organik Atık Yönetimi Projesi hayata geçirildi.

İlçenin semt pazarında toplanan sebze ve meyve atıkları kompost makinesi aracılığıyla organik gübreye dönüştürülüyor.

Organik gübreler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde analizleri yapıldıktan sonra üreticiye hediye edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, projeyle hem atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı konusunda farkındalık oluşturuyor, hem de üreticiyi toprak için faydalı organik gübreyle desteklediklerini kaydetti.

Projenin komşu ilçeleri Çiftlikköy'deki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne götürdükleri atık miktarının da azalmasına vesile olduğunu belirten Kurt, "Bu durum, depolama alanında tasarruf sağlanması anlamına gelmektedir. Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele'ye ve Çiftlikköy Belediyesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Şener
