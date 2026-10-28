Çınarcık'ta Kaymakam ve Belediye Başkanı Cumhuriyet'in 103. yılında çelenk sundular

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Çınarcık Kaymakamı Tahsin Aksu, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, kurum müdürleri, askeri erkan, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Tahsin Aksu ve Belediye Başkanı Avni Kurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Kurt, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA