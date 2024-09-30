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Çınarcık'ta Hamsi Festivali Düzenlendi

Çınarcık'ta Hamsi Festivali Düzenlendi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleşen Hamsi Festivali'nde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi. Festivalin geleneksel hale gelmesi hedefleniyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde katılımcılara 3 ton hamsi ikram edildi.

Çınarcık Belediyesi ile Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğinin Cumhuriyet Meydanı'nda organize ettiği festivalde yöresel ürünlerin stantları kuruldu.

Yoğun katılımla 3 süren festivalin son gününde vatandaşlara hamsi ekmek ikram edildi.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, festivalin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Bu noktada Çınarcık Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu kente festivallerle canlılık katmak, kültürel zenginliklerimizi yaşatmak konusunda son derece kararlı ve istekliyiz. Hamsi festivalinin gerçekleşmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar da "Çınarcık'ta ilkini düzenlediğimiz, Karadeniz'imizin olmazsa olmazı, hamsimizin festivalini başlattık. Tüm Çınarcık ve çevre beldelerimizdeki halkımıza yetecek kadar hamsi getirdik. Karadeniz'in ilk hamsisi bizden." dedi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel

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