Amasya'da genç öğrenci bayrakları düzeltti

Güncelleme:
Amasya'da 14 yaşındaki Çınar Dülger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde rüzgar ve yağmur nedeniyle ters dönen Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk posterlerini düzeltti.

AMASYA'da Çınar Dülger (14) Yavuz Selim Meydanında rüzgar ve yağmur nedeniyle dolanan Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk posterini tek tek düzeltti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yavuz Selim Meydanı bayraklarla süslendi. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ters döndü. Törende görevli olan öğrencilerden Çınar Dülger, ters dönen bayrakları ve Atatürk posterini tek tek düzelterek eski haline getirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar, Çınar'ın bayrakları düzelttiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbinin hakemi belli oldu
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Doğum izni 24 haftaya çıktı! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı

Doğum izni müjdesinin detayları! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı