Çin, Zafer Günü Geçit Töreni'nde Savaş Zamanı Komuta Sistemini Yansıtacak

Çin, 3 Eylül'de düzenlenecek Zafer Günü askeri geçit töreninde Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferlerin 80. yıldönümünü kutlayacak. Törende binlerce asker ve 100'den fazla uçak yer alacak.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Zafer Günü vesilesiyle düzenleyeceği askeri geçit töreni, savaş zamanı komuta sistemini yansıtacak.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkez Harekat Alanı Komutanlığı Kıdemli Subayı Xu Guizhong, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında 3 Eylül'de düzenlenmesi planlanan törende Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin 80. yıldönümünün kutlanacağını belirtti.

Geçit törenine binlerce asker, 100'den fazla uçağın katılacağını kaydeden Xu, törende yüzlerce kara silahının da yer alacağını ifade etti.

Yaklaşan geçit törenine yönelik hazırlıklar sırasında BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, akıllı değerlendirme sistemleri ve simülasyon teknolojilerinin kullanıldığını belirten Xu, formasyon tatbikatları, ortak hava-kara manevraları ve geçit törenine yönelik diğer eğitimlerde kullanılan bu teknolojilerin hem verimliliği hem de kaliteyi artırdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
