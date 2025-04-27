Çin-Yunanistan Ortak Dijital Miras Laboratuvarı Faaliyet Geçti

Çin- Yunanistan Ortak Dijital Miras Laboratuvarı'nın, dijital korumacılık ve en yeni teknolojilerdeki uzmanlığı sağlamlaştırıp uzun soluklu uluslararası araştırma ortaklıklarına kapı aralaması bekleniyor.

ATİNA, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin- Yunanistan Ortak Dijital Miras Laboratuvarı, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve inovasyonunda ikili işbirliğini artırmak amacıyla Yunanistan Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde faaliyete geçti.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Çin Dijital Miras Komitesi Müdürü He Yan, Çin ve Yunanistan'dan birçok kuruluşun yer aldığı laboratuvarın, dijital koruma konusunda ortak araştırmalar, sanal sergiler ve miras koruma konusundaki yapay zeka uygulamaları için bir platform işlevi göreceğini söyledi.

Yunanistan Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Didaskalu, çarşamba günü düzenlenen açılış töreninde iki ülke arasındaki medeniyet etkileşimlerinin önemine dikkat çekerek dijital teknolojilerin, medeniyetler arası diyalog için yeni yollar açtığını vurguladı.

Yunanistan Ulusal Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Konstantinos Nikolentzos, laboratuvarın iki ülke arasındaki sistematik işbirliğinde yeni bir aşamayı temsil ettiğini söyledi. Nikolentzos, söz konusu girişimin dijital korumacılık ve en yeni teknolojilerdeki uzmanlığı sağlamlaştıracağını ve uzun soluklu uluslararası araştırma ortaklıklarına kapı aralayacağını sözlerine ekledi.

Törenin ardından düzenlenen "Antik Kentler Diyaloğu, Medeniyetlerin Etkileşimi" başlıklı seminerde iki ülkeden uzmanlar, dijital teknolojinin kültürel mirasın değerinin artırılmasındaki rolünü ele aldı.