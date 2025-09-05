Çin, Yeni Şıyan Sınıfı Uyduyu Uzaya Gönderdi

Haberler

Çin, yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı 'Şıyan-29' uyduyu uzaya fırlattı. Bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 592. başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-29" uydusu, Long March 3C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 592. başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesi ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 48'i yörüngede aktif bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
