Çin, Uzun Yürüyüş-8a Roketiyle Uzaya Yeni Uydu Grubu Gönderdi

Güncelleme:
Çin, Uzun Yürüyüş-8A roketiyle 18 alçak yörünge internet uydu grubunu başarıyla uzaya fırlattı. Fırlatma, Hainan eyaletinde gerçekleştirildi.

2. Fırlatma görevinden görüntüler

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle yeni bir internet uyduları grubunu uzaya gönderdi.

Roket, salı günü Beijing saatiyle 23.25'de ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı. Roketin taşıdığı 18. alçak yörünge internet uydu grubu önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
