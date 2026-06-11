Çin Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Fırlattı

WENCHANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin perşembe günü yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi.

Ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Alanı'ndan Beijing saatiyle 15.30'da Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Uydu, ağırlıklı olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerine yönelik doğrulama testlerinde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 650. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua