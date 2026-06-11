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Çin Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Fırlattı
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Çin, Hainan'daki Wenchang Uzay Fırlatma Alanı'ndan Uzun Yürüyüş-5 roketiyle yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu başarıyla fırlattı. Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerini test edecek.

WENCHANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin perşembe günü yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi.

Ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Alanı'ndan Beijing saatiyle 15.30'da Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Uydu, ağırlıklı olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerine yönelik doğrulama testlerinde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 650. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlknur Yoldaş:

Bu uydu projesi çok başarılı olmuş ancak benim merakım şu uzaya gönderilen bu tür teknolojik cihazların hayvanlara yani kuşlara ve diğer hava hayvanlarına ne gibi etkileri olabileceği konusunda hiç düşünülüyor mu acaba. Elektromanyetik dalgalar ve radyasyonun özellikle göç eden kuşlar üzerinde olumsuz etkileri olabilir diye endişeleniyorum. Teknoloji ilerlesin ama biraz da doğaya ve yaşayan canlılara saygılı olalım.

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Haber YorumlarıHatice Aydın:

vay be çin de uydu fırlatıyo tabii ki türkiye de fırlatamaz çünkü bizim zamanımızda böyle şeyler düşünülmüyo de hayal bile edilmiyo ama çin teknoloji konusunda çok ilerde doğru ama bizim genç kuşak buna alışkın artık

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Haber YorumlarıKoray Erzen:

şu kültür değişimi yüzünden artık herkes uzaya uydu fırlatmakla meşgul bi zamanlar insanlar birbirleriyle normal iletişim kurardı şimdi her şey teknoloji teknoloji yeterli artık

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