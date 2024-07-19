Üye Girişi
Haberler

Çin, yeni bir Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Gaofen-11 05 uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Uydu, arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, mahsul verimi tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.

TAİYUAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle Cuma günü saat 11.03'te (Beijing saatiyle) fırlatılan Gaofen-11 05 uydusu planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Uydu, arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, mahsul verimi tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 528. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Shanxi Dünya Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

 Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title