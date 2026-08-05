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Çin'den Yapay Zekalı Hiperspektral Uydu Fırlatması

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Çin, yapay zeka destekli 2 hiperspektral uyduyu (Dongfang Huiyan 01/02) Smart Dragon-3 roketiyle denizden uzaya gönderdi. Su kalitesi, bitki örtüsü, tarım ve maden izleme için tasarlanan uydular, yapay zeka sayesinde veri analizini dakikalara indiriyor. Özbekistan ve Endonezya da geliştirmeye katkı sağladı.

Çin, yapay zeka teknolojisiyle donatılmış 2 hiperspektral görüntüleme uydusunu denizden başarıyla uzaya gönderdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, fırlatma, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Haiyang kenti açıklarında yerel saatle 10.38'de gerçekleşti.

Smart Dragon-3 roketiyle gönderilen "Dongfang Huiyan 01" ve "Dongfang Huiyan 02" adlı hiperspektral görüntüleme uyduları, planlanan yörüngelerine sorunsuz yerleşti.

Yapay zeka desteğinin yanı sıra ışığı 22 ayrı frekansta analiz edebilen gelişmiş sensörlerle donatılan uydular, su kalitesi, bitki örtüsü, tarım ürünleri ve maden yataklarının izlenmesi amacıyla tasarlandı.

Ayrıca yörüngedeki verilerin yapay zeka sayesinde anlık işlenebildiği ve böylece daha önce günler süren veri analiz süresinin dakikalara indirildiği belirtiliyor.

Öte yandan, "Semerkant-2028" ve "Lampung-1" olarak da adlandırılan uyduların geliştirilme sürecine Özbekistan ve Endonezya'dan ortaklar da katkı sağladı.

Kaynak: AA
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