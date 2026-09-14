Haberler

Çin: Yapay zeka ile ilgili korku salmak sadece küresel yapay zeka yönetişimi sürecini sekteye uğratır

Çin: Yapay zeka ile ilgili korku salmak sadece küresel yapay zeka yönetişimi sürecini sekteye uğratır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, toplumlara korku salmanın, cepheleşmenin ve yıkıcı rekabetin, küresel yapay zeka yönetişimi sürecini aksatmaktan başka bir işe yaramayacağını belirterek, bunun hiç kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, toplumlara korku salmanın, cepheleşmenin ve yıkıcı rekabetin, küresel yapay zeka yönetişimi sürecini aksatmaktan başka bir işe yaramayacağını belirterek, bunun hiç kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, sektörün önde gelen bazı teknoloji şirketlerinin CEO'larının, yapay zeka teknolojisinin gelişimini yavaşlatma çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Yapay zekanın gelişimi tüm insanlığın refahını ilgilendiriyor. Tüm taraflar, yapay zekanın iyilik amacıyla ve herkesin yararına olacak şekilde açık ve kapsayıcı biçimde geliştirilmesini ortaklaşa teşvik etmeli" dedi.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zekanın kötüye kullanılmasına dair endişelerin artması üzerine cumartesi günü yaptığı açıklamada, şirketlere, yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını yavaşlatma çağrısında bulunmuştu. xAI CEO'su Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman da Amodei ile aynı fikirde olduklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pandeminin faturası yıllar sonra çıktı! İlaç üreticisi Pfizer, iki ülkeye haciz getirdi

Koronanın faturasını yıllar sonra ödeyecekler! İki ülkeye haciz geldi
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi

Diyarbakır’da Demirtaş sohbeti! Sakızcı Memo Bilal Erdoğan’dan istedi

Şanlıurfa'da akılalmaz kavga! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine saldırdılar

Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar

Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı

Faili meçhuller mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti