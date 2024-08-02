Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir internet hizmetleri uydusu fırlattı
Çin, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir yüksek yörünge internet hizmetleri uydusu fırlattı. Uydu, belirlenen yörüngesine başarıyla girdi.
XİCHANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir yüksek yörünge internet hizmetleri uydusu fırlattı.
Perşembe günü Beijing saatiyle 21.14'te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 529. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.