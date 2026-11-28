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HAİKOU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Vietnam sahil güvenlikleri Beibu Körfezi'nde 2026 yılının ikinci ortak devriye faaliyetini tamamladı.

Çin Sahil Güvenliği'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre bu, iki ülkenin deniz kolluk kuvvetlerinin 2006 yılından bu yana gerçekleştirdiği 31'inci ortak devriye faaliyeti oldu.

Üç gün süren ve perşembe günü sona eren ortak devriye sırasında Çin ve Vietnam sahil güvenlik gemileri, iki ülke arasındaki deniz sınırı boyunca önceden belirlenen güzergahlarda devriye gezdi. Her iki taraftan da sınırı aşarak faaliyet gösteren balıkçı teknesine rastlanmadı.

Açıklamaya göre iki taraf, devriye sırasında Çin-Vietnam deniz kolluk işbirliğinin 20'nci yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenledi ve ortak denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği, son 20 yılda iki ülke arasındaki deniz kolluk işbirliğinin sınırlı ve temel düzeydeki karşılıklı etkileşimlerden çok yönlü ve kapsamlı bir işbirliğine dönüştüğünü belirtti.

Açıklamada, Çin ve Vietnam sahil güvenliklerinin Beibu Körfezi'ndeki ortak devriye faaliyetlerinin Güney Çin Denizi'nde deniz kolluk işbirliği açısından örnek teşkil ettiği kaydedildi.

Öte yandan ortak devriye faaliyetlerinin balıkçılık kaynaklarının korunması, balıkçılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunmasında yapıcı rol oynadığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua