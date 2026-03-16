Çin Dışişleri Bakanı, Vietnamlı Mevkidaşıyla Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile görüştü ve iki ülkenin liderleri arasındaki diplomasi, savunma ve kamu güvenliği konularında '3+3' stratejik diyaloğunun ilk toplantısının düzenleneceğini açıkladı.

HANOİ, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi (solda), Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Dışişleri Bakanı ve Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Le Hoai Trung ile bir araya geldi, 15 Mart 2026.

Wang, içinde bulunduğumuz yılın ocak ayında düzenlenen Vietnam Komünist Partisi 14. Ulusal Kongresi'nin ardından, iki partinin üst düzey liderlerinin, diplomasi, savunma ve kamu güvenliği konularında Çin-Vietnam "3+3" stratejik diyaloğunun bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı ve Çin-Vietnam İkili İşbirliği Yönlendirme Komitesi'nin 17. toplantısını düzenleme konusunda anlaştıklarını belirtti. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua)

Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye