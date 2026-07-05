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Çin ve Rusya, Sarı Deniz'de ortak askeri tatbikat yapacak

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Çin ve Rusya donanmaları, Sarı Deniz ve çevresinde 'Ortak Deniz-2026' tatbikatına başlayacak. Tatbikata savaş gemileri, denizaltılar ve helikopterler katılacak.

Çin ve Rusya donanmalarının Sarı Deniz ve çevresindeki sularda ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamındaki yıllık "Ortak Deniz-2026" tatbikatının, Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinin Çingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi.

Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın, güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barış ile güvenliği koruma amacı taşıdığı kaydedildi.

Global Times'ın haberine göre, tatbikata katılan Rus donanma unsurları için bu sabah Çingdao Limanı'nda tören düzenlendi.

Rusya, tatbikata "Varyag" kruvazörü, "Rezkiy" fırkateyni, "Ufa" denizaltısı ve kurtarma gemisi "Igor Belusov" ile katılıyor.

Çin tarafında ise "Kayfeng" ve "Anşan" muhripleri, "Vuhu" fırkateyni, ikmal gemisi "Kıkışili" ile denizaltı kurtarma gemisi "Yangçınghu" tatbikatta yer alacak.

Her iki taraf, ayrıca gemiden kalkış yapabilen helikopterlerini kullanacak.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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