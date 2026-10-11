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Çin ve Pakistan orduları ilk ortak eğitim tatbikatını Ekim'de Korla'da yapacak

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Çin ve Pakistan orduları ilk ortak eğitim tatbikatını Ekim'de Korla'da yapacak
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve Pakistan ordularının ekim ayının ortasından sonuna kadar Korla'da ilk ortak eğitim tatbikatını yapacağını söyledi. Karakoram 2026 kod adlı tatbikat yüksek rakımlı bölgelerde terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve Pakistan ordularının ekim ayının ortasından sonuna kadar olan dönemde Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Korla kentinde ilk ortak eğitim tatbikatlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Chen cumartesi günkü basın toplantısında, Karakoram 2026 kod adlı tatbikatın yüksek rakımlı bölgelerde ortak terörle mücadele operasyonlarına odaklanacağını belirtti.

Tatbikatın insansız hava aracı (İHA) kullanımı, hareket halindeki hedefleri arama ve ateş açma ile uzun menzilli keskin nişancılık gibi beceri eğitimlerini içereceğini kaydeden Chen, ortak komuta ve fiili birlik tatbikatlarının da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Chen, tatbikatın iki tarafın terörle mücadele alanındaki işbirliğini derinleştirmesine ve birlikte çalışabilirlik kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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