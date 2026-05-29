Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları, İran Konusunda Görüş Alışverişinde Bulundu

NEW YORK, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin New York kentinde Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. İki taraf, İran'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde aktif arabuluculuk yürüten Pakistan'ın güvenilir ve nitelikli bir arabulucu olduğunu söyledi.

Wang, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde barış ve istikrarın bir an önce yeniden sağlanması amacıyla Pakistan'ın barış çabalarını desteklemeye ve diyalog ve müzakereler için hamlede bunmak ve kapsamlı bir ateşkesi teşvik etmek üzere çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dar ise arabuluculuk çabalarına verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi. Pakistan ile Çin tarafından Ortadoğu ve Körfez bölgesinde barış ve istikrara sunulan beş maddelik önerinin geniş destek gördüğünü belirten Dar, gerilimin düşürülmesinde yapıcı bir rol oynamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Wang, üst düzey etkileşimleri sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek, Pakistan'ın kendi kendine kalkınma kapasitesini artırmak ve ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmak üzere Pakistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Dar da Pakistan ile Çin arasındaki her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığının gelişimini sürekli olarak teşvik etmek amacıyla iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasını ilerletmek ve çeşitli alanlardaki işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

