Çin ve İngiltere Arasında Yeni İşbirliği Vurgusu

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında işbirliğini artırma ve ilişkilerin sağlıklı gelişimi için ortak çalışma isteğini dile getirdi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ile bir araya geldi, 23 Haziran 2025.

Wang, "İki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, sektörler arasında etkileşimi artırmak, karşılıklı anlayışı derinleştirmek ve Çin-İngiltere ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere İngiltere ile çalışmaya hazırız" dedi.

Blair de dünyanın Çin'i daha iyi anlamaya ihtiyacı olduğu için Çin'i izole etme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirterek, iki tarafın hükümet düzeylerinde ve sosyal sektörler arasında diyaloğu güçlendirmesi ve sürdürülebilir ve sağlam bir ikili kalkınma sağlamak üzere karşılıklı fayda sağlayan kapsamlı bir işbirliği yürütmesi gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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