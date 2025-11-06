Haberler

Çin ve Brezilya, İşbirliğini Güçlendirme İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Çin ve Brezilya, İşbirliğini Güçlendirme İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme ve çok taraflılığa destek verme konularında fikir alışverişinde bulundu. Brezilya'nın iklim zirvesindeki rolü ve iki ülke arasındaki stratejik işbirlikleri vurgulandı.

BELEM, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, birbirlerinin temel çıkarları ve önemli endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerine kararlı destek vermek ve tek taraflılık, korumacılık ve hegemonyacılığa ortaklaşa karşı çıkmak üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi de olan Ding, çarşamba günü Brezilya'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Ding, önde gelen gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğine örnek teşkil eden Çin-Brezilya işbirliğinin stratejik, kapsamlı ve uzun vadeli öneminin giderek daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Ding, daha simgesel öneme sahip ve emsal oluşturacak sonuçlar elde etmek üzere çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletip işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Ding, Brezilya'nın Latin Amerika ve Karayipler'de barış ve istikrarın korunması açısından önde gelen bir ülke olarak oynadığı aktif rolü desteklediklerini vurguladı.

Brezilya'nın Belem İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapma ve küresel iklim yönetişimini ilerletme çabalarını takdir ettiklerini söyleyen Ding, zirvenin başarılı olmasını sağlamak ve iklim alanındaki çok taraflı süreçlere yeni bir ivme kazandırmak için Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lula ise Ding'den Xi'ye içten selamlarını iletmesini isteyerek, Belem İklim Zirvesi'ne üst düzey heyet gönderen ve Brezilya'nın bu etkinliğe ev sahipliği yapmasına güçlü destek veren Xi'ye teşekkürlerini ifade etti.

Çin'in yeşil dönüşümü teşvik konusundaki başarılarını tebrik eden Lula, bu konuda Çin'in dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Brezilya ve Çin'in bir yıl önce daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak gelecek inşa etmek üzere işbirliği yapmaya başladığını hatırlatan Lula, o dönemden bu yana iki ülkenin önemli ve stratejik işbirliği alanlarında somut sonuçlar elde ettiğini ve ikili ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Günümüz dünyasında çok taraflılığın vazgeçilmez olduğunu belirten Lula, bölgesel anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne olumlu katkılar sağlamak üzere Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
